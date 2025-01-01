В Пермском крае в 2024 году случилось 68 тяжёлых несчастных случаев на производстве В 23 из них погибли работники предприятий Поделиться Твитнуть

В Госинспекции труда Пермского края рассказали о статистике происшествий на производстве в регионе за прошлый год. Всего за этот период было зарегистрировано 68 фактов происшествий, которые привели к тяжелым последствиям. Такие данные в ведомстве представили на итоговом совещании по охране труда.

В статистике происшествий отмечены 11 групповых и 23 несчастных случая со смертельным исходом.

Что касается сфер, где чаще всего случались происшествия, то это обрабатывающая промышленность, а также строительство и транспорт. Сотрудники предприятий падали с высоты, страдали от воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, деталей, машин; транспортных происшествий на наземном транспорте.

Результаты проверок несчастных случаев показали: как правило, они происходят, когда работник нарушает трудовой распорядок и дисциплину труда, либо из-за неудовлетворительной организации производства работ, несовершенства технологического процесса.

Всего за 2024 год госинспекторы труда провели выявили 340 нарушений.

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