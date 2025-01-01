В Госдуму внесли законопроект о зарплатах домохозяйкам
Им предлагается выплачивать прожиточный минимум
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Домохозяйкам предложили платить зарплату. Соответствующий законопроект был представлен в Госдуму, как сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Первая версия законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы с уважением относимся к любому честному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства является полноценной работой, имеющей значительное значение для общества, и, следовательно, заслуживает вознаграждения», — отметил Нилов.
По его словам, мера поддержки в размере прожиточного минимума в регионе положительно скажется на финансовом положении семей с невысокими доходами.
Законопроект также предлагает установить условия и порядок назначения ежемесячной выплаты тем, кто занимается исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами и пожилыми родителями.
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