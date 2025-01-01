В Прикамье спасли пса, застрявшего между прутьями вольера Сигнал к спасателям поступил ранним утром 25 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Поисково-спасательная служба КМО

В Кунгуре крупный пес, предположительно маламут, застрял, просунув голову между прутьями своего вольера. Хозяевам пришлось обратиться за помощью к спасателям, как сообщает Поисково-спасательная служба КМО в социальных сетях.

Сигнал на номер 112 поступил 25 мая около 06:30.





«На место происшествия выехали спасатели ГОР 8. По прибытии они извлекли собаку из конструкции вольера с помощью электроинструмента, и животное не пострадало», — говорится в сообщении службы.





Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам:

Телефоны Муниципального бюджетного учреждения "Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа" — 3-30-03. Телефоны ЕДДС Кунгурского муниципального округа — 112, 3-32-78, 3-35-84.

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