В Пермском крае 26 мая возможны заморозки в некоторых районах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 26 мая в некоторых районах Пермского края ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, достигающие -1°С.

С понижением температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров, что связано с нарушениями правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, с использованием самодельных обогревателей и несоблюдением норм пожарной безопасности.





Водителям настоятельно рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима и безопасной дистанции, избегать резких манёвров и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при движении.





Пожалуйста, сообщите своим близким и знакомым о прогнозируемых погодных условиях и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, рекомендуют в МЧС.

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