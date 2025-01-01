В прикамской Добрянке открылись речные паромные переправы Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянки

С 24 мая в Добрянском округе начали работать речные паромные переправы. Переправа «Добрянка — деревня Лябово — Добрянка» открылась 24 мая, а «Добрянка — село Сенькино — Добрянка» начала функционировать с 25 мая. Об этом сообщает администрация Добрянки в своих социальных сетях.

Паром в Лябово курсирует по будням четыре раза в день: отправления в 10:00, 15:00, 19:00 и 21:00, а обратные рейсы — в 10:30, 15:30, 19:30 и 21:30. В выходные дни паром выполняет пять рейсов. Что касается переправы в Сенькино, она работает три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям. Перевозка пассажиров и грузов осуществляется на пароме СП-2.

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