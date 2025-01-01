Пермское землячество вручило Строгановские премии 2025 года Главная награда — «За честь и достоинство» — досталась ветерану СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 25 мая прошёл съезд РОО «Пермское землячество», во время которого, по традиции, состоялось вручение Строгановской премии.

Строгановская премия — общественная награда за высокие достижения в различных сферах деятельности людей, прославивших своими делами Пермский край и его жителей. Премии в этом году вручались не в шести, как раньше, а в восьми номинациях.

Впервые появилась номинация «Лидер малого бизнеса». В тройку финалистов в этой новой номинации вошли Евгений Овчаров, генеральный директор Parma Technologies Group, российский разработчик и поставщик решений для цифровой трансформации государственных и коммерческих организаций; Анна Салимова, генеральный директор ООО НПП «ТИК», и Иван Шаравьёв, председатель совета директоров группы компаний «Ирень».

Победителем стал единственный в этой тройке представитель агробизнеса — Иван Шаравьёв.

Ещё одна новая номинация — «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи». Здесь тройку лидеров составили Николай Братухин, генерал-майор, начальник ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище», кавалер ордена «За военные заслуги», ордена Русской православной церкви святого благоверного князя Дмитрия Донского III степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Александр Корзняков, заслуженный учитель Российской Федерации, основатель и куратор пермской физико-математической школы №146 с углублённым изучением математики, физики, информатики, и Елена Кычёва, почётный работник общего образования, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова».

Премия была вручена Александру Корзнякову.

В категории «За высокие достижения в области культуры и сохранения культурного наследия Прикамья» номинантами стали Любовь Николаева, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации — хореографического ансамбля «Солнечная радуга»; Владимир Печёнкин, певец, солист фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, организатор благотворительных концертов для воинов СВО, и Татьяна Санникова, генеральный директор ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния», заслуженный работник культуры РФ.

Лауреатом Строгановской премии стала Татьяна Санникова.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» в финал вышли Анастасия Гилёва, руководитель Общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»; Павел Милюков, основоположник общественной инициативы по организации в Перми краевой специальной музыкальной школы, её организатор и художественный руководитель, и Ольга Яковлева, педагог школы №9 им. А.С. Пушкина, лидер школьного добровольческого движения страны и Пермского края, на протяжении 30 лет возглавляющая отряд «Доброхоты».

Премия была вручена Павлу Милюкову.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» в тройке лидеров —Андрей Белоусов, почётный авиастроитель, генеральный директор АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» (АО «Редуктор-ПМ»); Александр Редекоп, генеральный директор АО ППМТС «Пермснабсбыт», почётный член Пермской ТПП, и Андрей Ронзин, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, организатор здравоохранения, главный врач ГАУЗ ПК «ГКБ №4», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Победил в этой номинации не промышленник, а врач — Андрей Ронзин.

«За высокие достижения в науке и технике» номинировались Татьяна Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой офтальмологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера; Ирина Кирщина, доктор фармацевтических наук, доцент, профессор кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России, и Роман Пономарёв, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий Молодёжной лабораторией интегральной фотоники ПГНИУ, ведущий научный сотрудник, доцент физико-математического института ПГНИУ.

Премия в этой номинации была вручена ещё одному врачу — Татьяне Гавриловой.

В номинации «За высокие достижения в спорте» тройка лидеров: Татьяна Лодочникова, заслуженный тренер России, кавалер ордена Почёта, тренер-преподаватель по спорту лиц с поражением ОДА в ГБУ ПК «ЦСП по адаптивным видам спорта», тренер Евгения Торсунова, двукратного паралимпийского чемпиона; Алина Лягаева, член сборной Пермского края и России по триатлону, а также сборной Пермского края по лыжным гонкам, чемпион Первенства мира по зимнему дуатлону, чемпион Первенства мира по зимнему триатлону в Италии 2025 года, и Алексей Никифоров, президент Пермской краевой общественной организации «Гандбольный клуб «Пермские медведи».

Строгановскую премию получила Татьяна Лодочникова.

В номинации «За честь и достоинство», которая вручается по итогам многолетней деятельности, в тройку претендентов на победу вошли Радик Ахметчин, ветеран СВО, инвалид, за боевые заслуги награждённый двумя орденами Мужества; Владимир Костицын, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный профессор ПГНИУ, и Геннадий Кузьмицкий, профессор, доктор технических наук, кавалер орденов Дружбы, Почёта, лауреат государственных премий, возглавлявший в течение 15 лет крупнейшее оборонное предприятие края — «Пермский пороховой завод».

Почётная премия была вручена Радику Ахметчину.

В специальной номинации «Лидер общественного голосования», итоги которой определяются голосованием интернет-пользователей, победителем стал учредитель и член совета Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии» Виктор Дешпетко, получивший 3871 голос.

В этом году Строгановская премия отмечает юбилей — 20 лет. Сумма вознаграждения для победителей была увеличена с 500 до 750 тыс. руб. Кроме денежного приза, каждый победитель получил бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный знак.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.