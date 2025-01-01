В Перми остановлен незаконный сбыт немаркированного табака Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сотрудники полиции остановили незаконный сбыт немаркированной табачной продукции.

Следственное управление Главного управления МВД России по Пермскому краю завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ «Приобретение и хранение с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере», а также частью 1 статьи 180 «Незаконное использование чужого товарного знака и схожих обозначений для однородных товаров, если это действие причинило значительный ущерб».





В июне 2024 года в Перми в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД выявили незаконную деятельность гражданина, который хранил контрафактные табачные изделия с целью их дальнейшей реализации.

Во время обысков было обнаружено и изъято 71 500 пачек табачной продукции с поддельными специальными марками, общей стоимостью свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.





Следствие установило, что обвиняемый с января по июнь 2024 года приобрел крупную партию немаркированных табачных изделий и перевез сигареты в арендуемый гаражный бокс для хранения и последующей продажи.





На время предварительного следствия обвиняемому была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение, и материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения.

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