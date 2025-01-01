Прикамский Роспотребнадзор рассказал, где детей чаще всего кусают клещи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зарегистрировано 6886 случаев укусов клещей, среди которых более 1500 пострадавших — дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Опасные насекомые атакуют жителей по всему Прикамью, при этом наибольшее количество обращений зафиксировано в Пермском муниципальном округе, а также в Перми, Краснокамске, Добрянке, Кунгуре и Чайковском, пишет ВЕТТА.

Основная часть укусов произошла в частных садах (около 40%), около 30% — в лесных массивах, а примерно четверть — на придомовых территориях. Лабораторные исследования показали, что почти половина извлечённых клещей была заражена боррелиозом Лайма, а также были выявлены случаи эрлихиоза, анаплазмоза и клещевого вирусного энцефалита.





Роспотребнадзор настоятельно советует жителям Прикамья использовать защитную одежду и репелленты, а после прогулок в природных зонах тщательно осматривать себя и своих близких для своевременного обнаружения и удаления клещей.

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