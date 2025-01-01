Алёна Бронникова Установку подсветки на здании усадьбы Демидовых в Перми оценили в 8 млн рублей Историко-культурная экспертиза одобрила планируемые работы Поделиться Твитнуть

Проект ООО "Эксперты Прикамья" / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Установку художественно-архитектурной подсветки на одном из корпусов ансамбля «Усадьба наследников Демидова» в Перми оценили в 8,41 млн руб. Такие данные следуют из сметного расчёта планируемых работ в ценах на первый квартал 2025 года.

Подсветкой планируется оборудовать объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой» (ул. Ленина, 46). На проектную документацию государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение. Проект был разработан ООО «Эксперты Прикамья» по заказу ООО «Дюрэй Инжиниринг».

В ходе обследования здания было установлено, что его наружные стены находятся в работоспособном состоянии, состояние фасадов оценено как удовлетворительное. Проектом предусмотрены работы по монтажу шкафа управления наружным освещением и электрических коробок, светильников, поворотных кронштейнов на наружных стенах здания, заземляющих устройств, прокладка электрических кабелей и окраска металлических элементов системы подсветки.

Экспертиза пришла к выводу, что предлагаемые к выполнению виды работ не окажут влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности исторического здания.

Усадьба была построена в начале 1870-х годов на углу нынешних улиц Ленина и Газеты «Звезда», принадлежала бессрочно отпускному рядовому Петру Демидову, основателю фирмы «Торговый дом» по продаже мебели, домашней и церковной утвари. После его смерти в начале 20 века фирма перешла его дочери Александре и зятю Якову Рихтеру.

Затем домовладение было продано Союзу потребительских обществ Северо-Восточного района. После установления советской власти усадьбу муниципализировали и передали в арендное пользование Пермскому Губпотребсоюзу. Позже здание по ул. Ленина, 46 было реконструировано под контору Облпотребсоюза, а сначала перешло в собственность ООО «Первый ипотечный брокер». По информации «2ГИС», в данный момент двухэтажное здание занимает банк.

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