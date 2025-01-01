За участие в СВО доброволец из Прикамья получил пятую медаль В течение трёх лет он служит в составе танково-штурмовой роты Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Народный фронт | Пермский край" ВКонтакте

Доброволец из Прикамья с позывным «Тяпа» получил пятую медаль за участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Об этом 24 мая рассказали представители пермского отделения общероссийского движения «Народный фронт» и поздравили земляка с наградой.

«Копилка» нашего закалённого в боях танкиста пополнилась пятой медалью. Каждая из них — не просто знак отличия, а символ мужества, стойкости и непоколебимой веры в правое дело. Пожелаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в службе!» — сообщается в группе «Народный фронт | Пермский край» ВКонтакте.

Житель Пермского края с позывным «Тяпа» отправился в зону СВО добровольцем. В течение трёх лет он служит в составе танково-штурмовой роты танкистом. По информации общественников, за время службы он принимал участие в освобождении Артёмовска, Авдеевки, Очеретино и Селидово.

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