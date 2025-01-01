Пермская школьница создала биосорбент для утилизации нефтепродуктов Поделиться Твитнуть

Пермская десятиклассница Алёна Варлашова стала бронзовым призером всероссийского XV Молодежного конкурса в сфере науки и инноваций для учащихся школ и вузов, представив на суд жюри биосорбент, предназначенный для переработки нефти и нефтепродуктов. За третье место ей был вручён денежный приз в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщили в университете МИСИС.

В текущем году в конкурсе приняли участие 230 студентов из 95 российских высших учебных заведений и 80 школьников, представляющих 65 школ со всей страны, прислав научно-популярные видеоролики, посвященные своим проектам. Общий призовой фонд конкурса составил 1,7 млн руб.

Алена Варлашова, ученица пермской школы №93, представила на конкурс исследовательскую работу, направленную на решение двух актуальных проблем: сокращение загрязнения почвы нефтяными углеводородами и уменьшение объема отходов, образующихся на целлюлозно-бумажных предприятиях. В основе её проекта лежит объединение физико-химических сорбентов и биологических микроорганизмов — двух основных подходов к ликвидации разливов нефти. Школьница внедрила особый вид бактерий рода Rhodococcus, способных расщеплять углеводороды, на поверхность сорбента.

Разработанный продукт способен поглощать до 4 кг нефтепродуктов на 1 кг сорбента, что является достаточно высоким показателем. Ключевое отличие от существующих аналогов заключается в способе утилизации. Вещество вносится непосредственно в почву, где сорбирует нефть, предотвращая ее дальнейшее распространение. Затем бактерии начинают процесс «поедания» нефтепродуктов. Это исключает необходимость вывоза сорбента вместе с загрязненной почвой для последующей утилизации или сжигания, позволяя организовать временную площадку для очистки. Ближайший аналог, использующий схожий метод утилизации, ориентирован на другой сегмент рынка и не обладает возможностью производства в таких крупных объёмах, пояснила юный исследователь.

В планах старшеклассницы — получение патента на изобретение, а также повышение эффективности сорбента за счет использования нового штамма бактерий, который планируется вывести в рамках космического эксперимента на МКС в 2025 году.

Молодежная премия Университета МИСИС в области науки и инноваций — это всероссийский конкурс, проводящийся в формате научно-популярных видеороликов. Принять участие можно в категориях для школьников, студентов и популяризаторов науки. Участникам необходимо представить короткий видеоролик, рассказывающий о собственном исследовании, разработке или научном явлении. Победители и призеры конкурса получают денежные призы до 100 тысяч рублей, а также дополнительные баллы при поступлении в университет.

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