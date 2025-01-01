В Пермском крае ФСБ изъяла из оборота 130 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

УФСБ по Пермскому краю пресекла деятельность преступной сети, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий были выявлены иностранцы, которые организовали международную линию поставки наркотических и синтетических веществ в Пермский край в особо крупных объемах для дальнейшей реализации.

Из незаконного оборота изъято 100 кг гашиша и 30 кг метамфетамина. Сотрудниками управления задержаны лица, подозреваемые в совершении данного преступления.

Следственным отделом Управления, опираясь на результаты оперативно-розыскной работы, возбуждено уголовное дело в отношении преступников по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 3 и ст. 228.1, ч. 5 УК РФ.

В настоящее время Управление проводит комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на полное выяснение всех деталей незаконной деятельности организаторов канала поставки наркотических средств.

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