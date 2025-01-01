Пермские студенты создали энергоэффективного робота-помощника для промышленности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Студенты Пермского политеха представили прототип инновационного робототехнического комплекса. Отличительными особенностями разработки являются высокая точность, адаптивность к различным устройствам, простота управления и снижение энергопотребления до 30%. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Данный проект был реализован в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Робототехнический комплекс представляет собой автоматизированную систему, включающую робота-манипулятора, систему управления, набор датчиков и вспомогательные механизмы. Он предназначен для выполнения сложных задач, минимизируя необходимость в постоянном участии человека и повышая эффективность в промышленности, логистике, медицине и других областях.

Современные производственные процессы все чаще автоматизируются с помощью робототехнических комплексов. Эти системы значительно ускоряют производственные циклы, сокращают количество брака и оптимизируют процессы складирования, включая погрузку и сортировку. Роботы также способны функционировать в экстремальных средах: от космического пространства и подводных глубин до работы с токсичными веществами в химической промышленности. В медицине они применяются для проведения сложных хирургических операций и реабилитации пациентов с использованием экзоскелетов. Однако уровень роботизации в России значительно отстает от мирового, оставаясь зависимым от импорта. Разработка пермских студентов можно считать ответом на этот вызов, заявили в Пермском политехе.

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