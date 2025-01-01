В прикамских теплицах выращивали овощи с повышенной дозой пестицидов и нитратов Поделиться Твитнуть

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по региону, в овощной продукции, выращенной в Пермском крае, зафиксировано превышение допустимых уровней пестицидов и нитратов.

Данные нарушения в применении химических веществ были выявлены в ходе инспекции, проведенной в ООО «Научно-производственная фирма Садоводство». Внеплановая проверка, инициированная по запросу прокуратуры, проходила с 20 ноября по 3 декабря 2024 года.

В рамках проверки были проанализированы результаты лабораторных исследований, выполненных филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Москве и Московской области. Анализ показал, что в ряде овощей содержание химикатов превышает установленные нормы.

В образцах картофеля, капусты белокочанной, свеклы и моркови обнаружено превышение нормативных показателей по нитратам и пестицидам. Кроме того, сведения об использовании пестицидов не были внесены в систему ФГИС «Сатурн», что является нарушением ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 109-ФЗ от 19.07.1997 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В январе 2025 года компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована на сумму 2 тыс. руб. Организация предприняла попытку обжаловать данное решение, однако Пермский районный суд оставил постановление без изменений. Решение о взыскании штрафа вступило в силу 19 мая.

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