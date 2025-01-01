В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в жилом доме Поделиться Твитнуть

Фото: группа Типичный Соликамск [ТС] / vk.com/typical_slkm

В Соликамске в квартире пенсионеров упал потолок. Инцидент случился в начале мая в доме по ул. Володарского, 32. После этого пожилая женщина, которая живёт в этой квартире вместе с мужем, обратилась в ЖКО «Соликамск», которой управляет местный бизнесмен Сергей Марков.

При обрушении никто не пострадал, но возникла потребность в ремонте. Поэтому жильцы попросили помощь управляющей организации. На место приехала инженер ЖОК «Соликамск». В компании отказались составлять акт об обрушении и материальном ущербе, но прислали работников, которые работали по два часа в день. На 22 мая проблема с потолком не была решена.

«Новый компаньон» выслал запрос в администрацию Соликамска. На момент публикации ответ не поступил.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что начата проверка по факту обрушения потолка. На месте работают специалисты Управления по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского округа, инспекторы ИГЖН Прикамья. В дальнейшем прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

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