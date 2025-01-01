На пермском участке трассы М-12 завершается строительство моста через реку Малая Сарана Это крупнейшее искусственное сооружение на втором участке дороги Дюртюли–Ачит Поделиться Твитнуть

В Пермском крае близится к завершению строительство крупнейшего искусственного сооружения на втором участке новой трассы Дюртюли–Ачит, которая станет частью высокоскоростной магистрали М-12 «Восток», ведущей к Екатеринбургу. Мост, проходящий через реку Малая Сарана, практически готов к эксплуатации. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

В настоящее время основные строительные работы завершены, и подрядчики занимаются укреплением откосов конусов с использованием монолитного бетона, а также установкой систем обеспечения безопасности дорожного движения.

Общая протяжённость этого инженерного сооружения составляет 310 м, он состоит из четырёх пролетов, опирающихся на пять опор высотой до 21 м.

При возведении пролётного строения применялась технология продольной надвижки, позволяющая монтировать его без использования временных опор. Пролётное строение собиралось с помощью кранов на специальной площадке на берегу реки, а затем надвигалось на опоры с использованием специализированного оборудования. Это позволило значительно ускорить процесс строительства за счёт параллельного монтажа пролётного строения и возведения опор.

В процессе строительства пролётного строения было использовано 3,5 тыс. тонн металлоконструкций отечественного производства, около 7,4 тыс. куб. м железобетонных конструкций для фундаментов и опор. Кроме того, применено более 6,7 тыс. кв. м гидроизоляционных материалов, произведённых в рамках программы импортозамещения. На мосту также установлено 1,2 тыс. м барьерного ограждения российского производства. Работы велись круглосуточно в две смены, с привлечением до 200 рабочих в пиковые периоды.

На мосту через Малую Сарану будет установлено 36 видеокамер для мониторинга проезжей части и пространства под мостом. Также для оперативного информирования водителей о ситуации на дороге сооружение будет оснащено системой громкоговорящей связи. Планируется организация пункта управления транспортной безопасностью и установка защитных ограждений опор.

Всего на втором участке дороги Дюртюли–Ачит в Пермском крае предусмотрено строительство 30 искусственных сооружений: 7 мостов, 10 экодуков туннельного типа и 13 путепроводов.

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