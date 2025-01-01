В Перми демонтировали 9 незаконных объектов Среди них числятся как торговые павильоны, так и рекламные носители Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 1 апреля по 23 мая 2025 года в Перми демонтировано девять несанкционированных сооружений, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Индустриальном районе демонтировали три рекламные конструкции на ул. Леонова, а также павильон шиномонтажа на ул. Свиязева. На ш. Космонавтов убрали стелу, использовавшуюся в качестве рекламного объекта.

В Свердловском районе был убран пункт шиномонтажа, работавший без разрешительных документов на ул. Героев Хасана, а на б. Гагарина демонтировали рекламную стелу.

В Мотовилихинском районе убрали нелегальный павильон на ул. Хрустальной, а в Ленинском районе, на ул. Крисанова, демонтировали рекламное проекционное оборудование.

Работы по принудительному демонтажу проводились муниципальным учреждением, ответственным за содержание городской собственности.

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