От имени и.о. главы минтербеза Прикамья мошенники рассылают письма В ведомстве призвали пермяков быть бдительными Поделиться Твитнуть

фото предоставлено фондом "Единый центр поддержки"

Как рассказали в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, от имени и.о. главы ведомства Альберта Марданова жителям Перми и Прикамья в Telegram начали поступать сообщения, отвечать на которые не нужно.

В связи с этим в минтербезе призвали ориентироваться только на официально зарегистрированные ресурсы ведомства в Сети. Это сайт, группа ВКонтакте, телеграм-канал. Также есть личная страница Альберта Марданова в соцсетях.

Если от имени главы минтербеза Прикамья или его заместителей пришли сообщения и поступил звонок, в ведомстве советуют уточнять информацию по тел. 8 (342) 217-72-90.

Отметим, мошенники регулярно рассылают пермякам сообщения от имени городских и краевых властей, поэтому отвечать на эти послания не нужно. Лучше заблокировать фейковые аккаунты и прекратить общение.





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