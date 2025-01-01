У жителя Прикамья, чья гибель была инсценирована под ДТП, остались двое детей Подозреваемый в убийстве задержан Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

У 40-летнего мужчины, тело которого 19 мая нашли в автомобиле в водоёме посёлка Щучье Озеро, осталось двое детей: 12-летний сын и 7-летняя дочка. Об этом пишет perm.aif.ru. Ранее стало известно, что смерть мужчины наступила не в результате ДТП, а после избиения. Затем жертву посадили в автомобиль «Лада Приора» и столкнули в воду, чтобы инсценировать аварию.

Как выяснилось, погибшим оказался житель посёлка Тюш Октябрьского муниципального округа. Мужчину похоронили в Тюше 21 мая.

Фото: Информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD / vk.com/prochad

По горячим следам силовики смогли установить личность подозреваемого и задержать его. Сейчас предполагаемый убийца содержится в СИЗО. На него завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В российских телеграм-каналах сообщается, что погибшего звали Евгений и накануне смерти он выпивал вместе с двумя товарищами, одним из которых был 30-летний участник СВО, находящийся в отпуске. Во время застолья он якобы приревновал Евгения к супруге, после чего между мужчинами началась драка, и военнослужащий предположительно несколько раз сильно ударил своего оппонента по голове, проломив её.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.