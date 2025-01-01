Юбилейный концерт в часть худрука «Арабеска» пермяки смогут посмотреть в прямом эфире Трансляция по случаю 85-летия Владимира Васильева будет доступна на нескольких площадках Поделиться Твитнуть

В Пермском театре оперы и балета им. П.И. Чайковского 23 мая состоится гала-концерт «Владимиру Васильеву посвящается» (6+), который приурочен к 85-летию художественного руководителя российского конкурса артистов балета «Арабеск». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

На сцене зрители смогут увидеть выдающихся артистов, чьи имена связаны с «Арабеском». Это лауреаты и дипломанты конкурса прошлых лет, которые сегодня покоряют лучшие сцены мира.

Выступление будет доступно и онлайн. Посмотреть концерт в прямом эфире можно с 19:00 по местному времени (в 17:00 по мск). Трансляция пройдёт на сайте permopera.ru, официальной странице театра ВКонтакте и RuTube-канале театра.

Программу концерта можно посмотреть на сайте театра.

Напомним, концерт «Владимиру Васильеву посвящается» (6+) — это большой вечер в двух отделениях, который соберёт звёздных «выпускников» «Арабеска» за много лет и приглашённых солистов. Ожидается, что лауреаты и дипломанты конкурса покажут лучшее, что было ими сделано за время проведения конкурса.

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