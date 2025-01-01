Пермская таможня изъяла из оборота 3 кг сильнодействующих веществ Поделиться Твитнуть

фото: пермская таможня

Пермские таможенники пресекли незаконный оборот 3 кг запрещённых веществ, об этом сообщили в ведомстве.

Служба перехватила посылки из Нидерландов, адресованные местному жителю. Внутри находилось порошкообразное вещество белого цвета. Сотрудники таможни изъяли отправления и направили содержимое на экспертизу. В составе порошка оказался сильнодействующий 1-тестостерон, включённый в перечень запрещённых веществ.

По факту контрабанды сильнодействующих препаратов Пермской таможней возбуждено уголовное дело (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ). В рамках его расследования в квартире подозреваемого был проведён обыск. Обнаружены пистолет, два магазина к нему, два глушителя и патроны.

Экспертиза установила, что изъятый пистолет является гладкоствольным огнестрельным оружием.

Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства согласно ст. 144 и 145 УПК РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.