Дом.ру банк принял участие в форуме «Дни пермского бизнеса» Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

В PermExpo состоялось ежегодное масштабное мероприятие, направленное на развитие и поддержку предпринимательской активности Прикамья, — форум «Дни пермского бизнеса».

На два дня конгрессно-выставочный центр стал главной площадкой для общения прикамского бизнес-сообщества. Форум вновь объединил для диалога и обмена опытом предпринимателей, ведущих экспертов, инвесторов, представителей региональной власти и банковского сектора.

Основная тема в 2025 году — «Сделано в Прикамье: новые рынки, искусственный интеллект и человеческий капитал». В рамках программы участники обсудили самые актуальные темы в сфере предпринимательства: решения и сервисы для расширения и поддержки бизнеса, ключевые стратегии маркетинга, искусственный интеллект и технологии автоматизации бизнес-процессов, налоговую безопасность бизнеса.

Крупнейший пермский банк, ранее известный как «Урал ФД», а с ноября 2024 года предоставляющий финансовые услуги под брендом «Дом.ру», тоже принял участие в форуме. Специалисты банка консультировали представителей бизнеса по всей линейке продуктов для предпринимателей, в том числе цифровым продуктам, которыми можно воспользоваться из любой точки мира: экспресс-кредитам, экспресс-гарантиям и онлайн-открытию счёта. Так, например, посетителям рассказали о специальном тарифе для продаж на маркетплейсах и пакете РКО для расчётов с зарубежными партнёрами.

Подробнее о продуктах и услугах для бизнеса можно узнать на сайте, в любом офисе по обслуживанию корпоративных клиентов и по тел. 8 (800) 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.





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