Гостиницы Кудымкара к юбилею Коми-Пермяцкого округа обновят номера в аутентичном стиле В глэмпинге «Югöр» изменят интерьеры домиков Поделиться Твитнуть

фото гостиницы "Парма"

Гостиницы Кудымкара проводят реновацию номерного фонда, добавляя элементы коми-пермяцкого стиля, об этом сообщили в пресс-службе проектного офиса 100-летия округа.

Старейшая городская гостиница «Парма» одной из первых внедрила аутентичный дизайн в одном из номеров. В интерьере используются настоящие предметы обихода из коми-пермяцких поселений.

Представители «Пармы» отмечают растущий интерес туристов к коми-пермяцкой культуре и стремятся создать атмосферу полного погружения. Номера, оформленные в национальном стиле, способствуют сохранению уникальности и привлекают путешественников, ценящих традиции. В планах — открытие ещё нескольких номеров с элементами народного декора.

В глэмпинге «Югöр» тоже можно увидеть влияние коми-пермяцкой культуры в интерьерах домиков. В оформлении используются традиционные орнаменты и цвета, что придаёт пространству неповторимый колорит и позволяет гостям лучше узнать культуру региона.

Напомним, в 2025 году Коми-Пермяцкий округ отметит вековой юбилей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил текущий год Годом коми-пермяцкого языка.

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