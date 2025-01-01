На СВО ушли 790 должников по алиментам из Прикамья Некоторые участники спецоперации уже полностью выплатили свои долги Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

По данным пресс-службы Управления ФСПП по Пермскому краю, должники по алиментам продолжают заключать контракты для отправки в зону боевых действий СВО. На сегодняшний день там находятся 790 жителей региона, которые ежемесячно оплачивают текущие платежи и погашают задолженности.

В частности, 47-летнего жителя Добрянки по решению суда обязали ежемесячно перечислять четвёртую часть своего дохода на содержание сына 2016 г.р. Несмотря на это, мужчина долгое время не мог устроиться на работу, а потом начал злоупотреблять алкоголем и копить долги. Приставы составили на мужчину протокол за неуплату средств на содержание детей, а суд назначил ему 100 часов обязательных работ. После этого он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Об этом он сообщил судебному приставу. Получив положенные выплаты, он сразу погасил весь долг по алиментам в размере более 215 тыс. руб.

В пресс-службе прикамских приставов отмечают, что подобные примеры есть во всех муниципалитетах региона. Например, на сегодняшний день на передовой находятся 38 должников по алиментам из Кунгура. Восемь из них уже полностью оплатили свои задолженности на общую сумму 4 млн руб.

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