Пермский таксист спас пенсионерку от мошенников Поделиться Твитнуть

Пермская полиция ведёт расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с мошенническими действиями, жертвой которых стала 78-летняя жительница города.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, по предварительным данным, на телефон пенсионерки поступил звонок от неизвестной, представившейся сотрудницей юстиции. Звонившая заявила, что пожилую женщину подозревают в противозаконных действиях, а именно в переводе денежных средств на территорию Украины с её банковских счетов. Незнакомка убедительно рекомендовала срочно заблокировать все счета, снять наличные и отправить их через службу такси для якобы необходимой налоговой декларации.

Поверив обманщице, пенсионерка выполнила все указания. В течение нескольких дней она передала водителям такси, не подозревавшим о преступной схеме, в общей сложности 1,76 млн руб.

Однажды, получив очередной заказ на доставку пакета, таксист почувствовал неладное. Приехав по адресу, он попытался объяснить женщине, что она стала жертвой обмана, однако та настаивала, что передаёт 150 тыс. руб. для своего внука.

Доставив сумку по указанному адресу, водитель попросил молодого человека, представившегося внуком, назвать личные данные бабушки, которыми тот, разумеется, не владел. Таксист пригрозил сфотографировать получателя в момент передачи, после чего тот скрылся. Несмотря на настойчивые звонки и угрозы от аферистов, водитель сообщил о случившемся в полицию и передал сбережения потерпевшей сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время денежные средства возвращены законной владелице. Полиция выясняет все обстоятельства совершённого преступления и устанавливает личности мошенников, причастных к его совершению.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не совершать какие-либо финансовые операции по инструкциям, полученным в телефонных разговорах, и ни в коем случае не передавать деньги незнакомым лицам.









Сотрудники отдела полиции № 2 (по обслуживанию Индустриального района) Управления МВД России по г. Перми расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждённое по факту мошенничества в отношении местной пенсионерки 1947 года рождения.

Установлено, что на сотовый телефон гражданки позвонила неизвестная, представившаяся советником юстиции, и сообщила, что старушку подозревают в преступлении, так как с её счетов совершаются переводы средств на Украину. Незнакомка настоятельно рекомендовала бабушке заблокировать все счета, снять деньги и передать их через службу доставки такси для декларирования в налоговом органе.

Пенсионерка поверила звонившей и выполнила все указания. В течение нескольких дней потерпевшая передала ни о чём не подозревающим водителям-курьерам 1 миллион 760 тысяч рублей. Когда очередному таксисту поступил заказ на передачу пакета, он заподозрил неладное. Приехав на вызов, мужчина попытался вразумить старушку, что её обманывают мошенники, но та заявила, что передаёт наличные в размере 150 тысяч рублей для внука.

Когда он привёз сумку на назначенный адрес, то попросил «внука» назвать данные бабушки, которых тот, конечно, не знал. Таксист пригрозил, что сфотографирует получателя при передаче пакета, после чего молодой человек убежал. Водитель несмотря на поступавшие от аферистов звонки с претензиями сообщил о произошедшем в полицию и передал сбережения потерпевшей стражам правопорядка.

В настоящее время накопления возвращены пенсионерке. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лица, причастные к мошенничеству.

‼️ Стражи порядка призывают граждан не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, не передавать денежные средства неизвестны людям.

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