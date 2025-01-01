«Уралкалий» — «Экспортёр года-2024» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» стал победителем регионального этапа Всероссийской премии «Экспортёр года-2024» в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности». Торжественная церемония награждения прошла в рамках форума «Дни Пермского бизнеса».

Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках.

Ключевые направления экспорта продукции компании — Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В 2024 году «Уралкалий» существенно увеличил объём экспортных поставок хлористого калия — более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 10 млн тонн. Доля экспорта в общем объёме продаж составила 78%.

Ольга Преснякова, начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий»:

— Благодарим организаторов и экспертное сообщество за высокую оценку нашей экспортной деятельности. Для «Уралкалия» эта награда является важным подтверждением стабильности нашего бизнеса и существенного вклада компании в решение задачи глобальной продовольственной безопасности.





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