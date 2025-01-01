От укусов клещей в Прикамье пострадали 6886 жителей Более 1,5 тыс. из них — дети Поделиться Твитнуть

В медицинские учреждения Пермского края поступило 6886 обращений от жителей региона по поводу укусов клещей. В числе пострадавших 1575 детей.

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей отмечены на всей территории региона.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Пермский МО (1052 случая), Пермь (967 случаев), Краснокамский городской округ (520 случаев), Добрянский городской округ (340 случаев), Кунгурский муниципальный округ (339 случаев) и Чайковский городской округ (316 случаев).

В 39,9% случаев укусы произошли при посещении частных садов, в 29,8% — в лесу, в 24,2% — на придомовой территории и в 6,1% — в других местах.

Лабораторный анализ клещей, извлечённых из пострадавших, показал, что 48,6% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,9% — гранулоцитарным анаплазмозом, а 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом.

Специалисты Роспотребнадзора призвали жителей носить специальную защитную одежду, внимательно осматривать друг друга после пребывания в местах с густой травой и кустарниками, использовать репелленты для отпугивания клещей.

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