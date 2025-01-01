В МЧС рассказали о возгорании за «Пермь Экспо» Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала "Новости Перми и края"

В ГУ МЧС по Пермскому краю опровергли информацию некоторых СМИ, сообщивших, что в Перми произошло возгорание выставочного центра «Пермь Экспо» на ш. Космонавтов.

«Происходило горение мусора в металлическом контейнере за «Пермь Экспо». Угрозы зданию нет». Подразделения спасателей уже закончили ликвидацию пожара. Пострадавших нет.

Также в МЧС поделились статистикой пожаров в Пермском крае за минувшие сутки, 22 мая.

Всего в Прикамье ликвидировано восемь пожаров, из них: четыре пожара на территории Перми, два пожара на территории Очёрского муниципального округа, по одному пожару на территориях Кунгурского и Соликамского муниципальных округов. На пожарах погибших нет, травмировано два человека.

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