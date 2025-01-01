В Перми провели крупнейшее распределение участков земли среди многодетных семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 184 многодетные семьи получили земельные наделы в результате масштабного распределения. Это событие стало одним из самых значительных по объёму выделенной земли для данной категории граждан за последнее время в городе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Земельные участки находятся в п. Красный Восход, входящем в состав Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа, и значатся в альтернативном списке.

Размеры наделов варьируются от 466 до 599 кв. м. Разрешённое использование земли — садоводство, что подразумевает возможность возведения садового дома, площадь застройки которого не должна превышать 30% от размера участка, а высота — трёх этажей. Все участки обладают технической возможностью подключения к основным коммунальным сетям, таким как электро- и газоснабжение.

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