Алина Наумова В Прикамье Банк России обнаружил 5 нелегальных кредиторов Также в регионе работала финансовая пирамида Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2025 года Банк России выявил шесть компаний из Прикамья с признаками нелегальной финансовой деятельности. Пять из них — чёрные кредиторы.

Как объяснили в пресс-службе Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, нелегальные кредиторы незаконно выдают займы. Обычно они маскируют свою деятельность под ломбарды, но не соблюдают законные требования и нарушают права потребителей.





Легальные займы, по словам Банка России, могут выдавать микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, которые состоят в реестрах регулятора и соответствуют целому ряду требований.





«Клиенты нелегальных участников рынка рискуют столкнуться с потерей залога, огромными процентами по займу и штрафами за просрочку выплаты долга. Поэтому прежде чем оформить кредит или заём в какой-то компании, необходимо убедиться на нашем сайте, легально ли она работает на финансовом рынке, и контролирует ли её работу Банк России», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.





Кроме того, в Прикамье была выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды. Это проекты, которые предлагают вложить деньги под большие проценты в недвижимость, криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью. В Отделении Банка России по Пермскому краю предупредили, что участие в таких проектах оборачивается потерей крупных сумм.





Данные обо всех обнаруженных нелегалах Банк России вносит в предупредительный список с целью обезопасить граждан от таких организаций.

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