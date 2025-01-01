Участник СВО из Пермского края скончался от полученных на пятый день службы ран Поделиться Твитнуть

фото предоставлено местной администрацией

23 мая жители с. Ножовка Частинского округа простятся с Дмитрием Тазетдиновым, участником СВО. Тяжёлые ранения, полученные им всего через пять дней после заключения контракта, оказались смертельными, и он ушёл из жизни в госпитале. Об этом пишет ВЕТТА.

Дмитрий Александрович родился 30 декабря 1979 года в Ножовке, став третьим ребёнком в многодетной семье. Получив аттестат в Ножовской средней школе, он продолжил обучение в Частинском СПТУ-79, где освоил профессию тракториста.

18 февраля 2025 года Дмитрий принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. К несчастью, уже 23 февраля, при выполнении боевого задания, он был серьёзно ранен. Несмотря на усилия врачей в госпиталях Ростова и Санкт-Петербурга, спасти его не удалось, и 8 мая он скончался.

Дома Дмитрия ждали любимая супруга и двое сыновей.

Церемония прощания с Дмитрием Тазетдиновым состоится 23 мая в 12:00 в его родном доме в Ножовке. Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние соболезнования родным и близким героя.

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