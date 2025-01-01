Александру Бастрыкину доложат о лишённой важных лекарств девочке в Прикамье Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

В связи с жалобой на недостаточное медицинское обслуживание ребёнка с инвалидностью в Кудымкаре (Пермский край) глава СКР Александр Бастрыкин дал указание представить отчёт о ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

В приёмную председателя СК России обратилась жительница Кудымкара с информацией о нарушении прав её 14-летней дочери, имеющей инвалидность. Ребёнок нуждается в систематическом приёме определённого лекарства, однако уже продолжительное время получение необходимого препарата не происходит. Вместо него предлагаются альтернативные средства, что вызывает опасения у матери из-за возможных негативных последствий для здоровья дочери. Попытки решения проблемы через различные инстанции не дали результата.

Следственным управлением СК России по Пермскому краю инициирована доследственная проверка по данному обращению.

Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин представил доклад о текущем состоянии процессуальной проверки и решениях, принятых по её результатам.

Поручение взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

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