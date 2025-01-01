В Пермском крае количество частных инвесторов превысило 800 тысяч Прикамье занимает 11-е место среди регионов страны Поделиться Твитнуть

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Количество частных инвесторов в Пермском крае, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля 2-25 года составило 801,6 тыс. человек, показав прирост в 7,7 тыс.

Сделки на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи в апреле совершили почти 80 тыс. частных инвесторов. По количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, Прикамье занимает 11-е место среди регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба биржи, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Пермского края, составило 130,1 тыс., а общее число физических лиц, имеющих брокерские счета, по итогам апреля составило 36,7 млн — они открыли 67,9 млн счетов.

Московская биржа является крупнейшей российской площадкой, предоставляющей широкий спектр услуг по торговле различными финансовыми инструментами. В её структуру входят центральный депозитарий и клиринговый центр, что позволяет обеспечивать полный цикл торговых и посттрейдинговых операций.





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