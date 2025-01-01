В Пермском крае произошло смертельное ДТП В автоаварии погиб один человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 22 мая дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге Чернушка—Куеда.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, в направлении Куеды из Чернушки двигался автомобиль «Ваз 2115». Машиной управлял мужчина 1986 г.р.

По предварительным данным, он не справился с управлением и по неустановленным причинам на 25-м километре выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с грузовым автомобилем «Ситрак», который двигался во встречном направлении.

«В результате автоаварии водитель автомобиля «Ваз 2115» получил смертельную травму», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, правила обгона.

Напомним, с начала 2025 года в Пермском было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников движения, в которых погибли шесть человек, а 119 получили травмы. Из общего количества пострадавших 50 были дети. Основная масса наездов на пешеходов произошла именно на пешеходных переходах, подчеркнули в дорожной полиции.





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