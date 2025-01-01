Перерасчёт пенсий работавшим в 2024 году пенсионерам Прикамья сделают 1 августа Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа 2025 года работавшим в 2024 году пенсионерам будет произведён беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что корректировка выплат коснётся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в этом году работодатели уплачивали страховые взносы. Корректировка проводится ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей за работающих пенсионеров.

Перерасчёт с 1 августа будет зависеть от размера заработной платы: чем он выше, тем, соответственно, больше увеличится пенсия. При этом, отмечают в Отделении, максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента (ИПК). Один ИПК равен 145,69 руб.

Отметим, что, по данным Отделения, в Прикамье насчитывается более 122 тыс. работающих пенсионеров. А средний размер пенсии в регионе составляет 24,3 тыс. руб.





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