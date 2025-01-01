В Прикамье заключённого осудили за нападение на сотрудника колонии Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Горнозаводске суд вынес приговор в отношении ранее осуждённого 30-летнего жителя Ставропольского края за применение насилия в отношении сотрудника следственного изолятора. Его признали виновным в применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершённом в отношении сотрудника при исполнении им обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, осуждённый, отбывающий наказание в следственном изоляторе на территории Кизела. находясь в коридоре сборного отделения СИЗО, ударил правой ногой в живот заместителя дежурного помощника. От удара сотрудник изоляторов испытал физическую боль.

За это осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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