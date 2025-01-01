Алина Наумова Руководитель компании по обработке древесины из Прикамья скрыл от налоговой 120 млн рублей Предпринимателя ждёт суд Поделиться Твитнуть

В Соликамске руководитель коммерческой организации по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других материалов предстанет перед судом за сокрытие налогов.

Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 год руководитель предприятия произвёл расчёты с контрагентами Общества с использованием расчётных счетов другой подконтрольной ему организации. Впоследствии им был составлен и подписан акт зачётов взаимных требований. В результате ему удалось сокрыть от налогообложения более 120 млн руб., на имущество обвиняемого наложен арест.





Руководитель обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).





Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено на рассмотрение в Соликамский городской суд.

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