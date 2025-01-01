В Перми врачи освоили новые методы лечения минно-взрывных травм Пациентами медиков стали военнослужащие СВО Поделиться Твитнуть

В пермской больнице Архангела Михаила военнослужащим, получившим минно-взрывные ранения в зоне СВО, оказывается хирургическая помощь с применением аллокости — полимерного композита. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Прикамья.

План операции разрабатывается с учётом степени тяжести повреждений. В операциях участвует бригада, состоящая из травматолога и хирурга. Для сращивания костей при переломах используется остеосинтез, включающий титановые пластины и спицевые фиксаторы. При реконструктивных вмешательствах часто прибегают к аутотрансплантации костной ткани пациента. В последнее время аллокость как полимерно-композитный материал активно применяется при лечении травм. Медики отмечают, что из-за тяжести и многообразия минно-взрывных повреждений зачастую происходят необратимые изменения, делающие полное анатомическое восстановление конечности невозможным.

Альберт Гернер, заместитель главного врача по хирургической помощи, подчеркнул, что каждой операции предшествует подготовка и обсуждение наиболее подходящих хирургических техник. Он также отметил, что минно-взрывные травмы опасны не только разрушением костей, но и серьёзными повреждениями сосудов и периферических нервов, поэтому к консультациям и помощи привлекаются нейрохирурги.

Выбор тактики лечения для каждого пациента осуществляется хирургами и травматологами индивидуально. Решение об удалении осколков принимается на основании их размера и расположения. В первую очередь удаляются фрагменты боеприпасов, находящиеся вблизи жизненно важных органов, крупных сосудов, нервных пучков и суставов.

Специалисты отмечают изменения в структуре оперативных вмешательств. Коллективы хирургических и травматологических отделений, обладая всеми известными методиками, применяют их в новом ключе. Врачи также указывают, что у многих бойцов из-за интенсивных физических нагрузок возникают проблемы с суставами, в таких случаях назначается консервативное лечение с применением инъекций.

За последние три года в стране накоплен значительный опыт лечения боевых ранений с учётом особенностей современного вооружения. Альберт Гернер отмечает, что в гражданской сети происходит масштабная переориентация хирургов на лечение травм, с которыми они редко сталкиваются в обычной практике.

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