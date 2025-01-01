Объём доходов бюджета Перми в 2024 году по сравнению с предыдущим увеличился на 3 млрд рублей Главный финансовый документ города сохраняет свою социальную направленность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На комитете по бюджету и налогам Пермской городской думы депутаты рассмотрели отчёт об исполнении главного финансового документа краевой столицы за 2024 год.

Поступления в бюджет превысили плановый показатель на 8% и составили 59,9 млрд руб. По расходам план выполнен на 95% — 56,7 млрд руб. Профицит по итогам 2024 года сложился в размере 3,2 млрд руб. В целом, по сравнению с 2023 годом, объём доходов городского бюджета вырос на 3 млрд руб. (+5,2%). При этом налоговые доходы составили 25,6 млрд руб. (+3,8%), неналоговые — 7,9 млрд. руб. (+3,3 %).

Городской бюджет продолжил сохранять социальную направленность. Так, на 3 млрд руб. выросли расходы на сферу образования. Как поясняют в пресс-службе Пермской городской думы, это связано с увеличением расходов на содержание образовательных учреждений и проведение ремонтов зданий. Ещё 3,8 млрд руб. в 2024 году было направлено на реализацию национальных проектов, 3,5 млрд руб. — на комплексное благоустройство столицы Прикамья.

При поддержке городского бюджета продолжилась реализация 20 муниципальных программ, в том числе «Благоустройство города Перми», по которой завершился капремонт сквера на нижней части набережной Камы, сквера на набережной в Кировском районе, продолжилась работа по благоустройству набережной на участке от ТЦ «Речник» до Мотовилихинских заводов. По программе «Развитие сети образовательных организаций города Перми» завершена реконструкция ледовой арены ДЮЦ «Здоровье». В Мотовилихинском районе стартовало строительство нового корпуса Инженерной школы и спортивной площадки гимназии № 5.

Тем не менее, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Натальи Мельник, две программы — «Безопасный город» и «Развитие сети образовательных организаций города Перми» — были реализованы в 2024 году с низкой степенью эффективности, несмотря на достаточно высокий уровень кассового исполнения (96 и 86% соответственно).

«Кроме этого, ниже 80% кассовое исполнение сложилось по трём муниципальным программам, которые включают социально важные мероприятия. Предлагаю администрации города более ответственно относиться к реализации задач и достижению программных показателей», — акцентировала внимание Наталья Мельник.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что бюджетные инвестиции исполнены на 79%.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— В 2024 году бюджет исполнен на оценку «хорошо», процент по расходной части достаточно высок. Самое главное — все социальные обязательства, которые мы на себя приняли, были выполнены. Однако не могу не остановиться на минусах. Всего пять подразделений администрации города реализуют бюджетные инвестиции, а четыре из них получили неудовлетворительную оценку эффективности в 2024 году. За последние три года сложился рекордно низкий уровень освоения бюджетных инвестиций. Очевидно, что такая ситуация требует серьёзного анализа и корректировки подходов.

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