Пермская пенсионерка отдала криминальному курьеру 1,1 млн рублей Она стала жертвой мошенничества «ваш родственник попал в беду» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми задержали молодого человека, подозреваемого в хищении 1,1 млн руб. у пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

В полицию Индустриального района обратилась 85-летняя пенсионерка, ставшая жертвой обмана. Злоумышленник позвонил ей, представившись племянником, попавшим в аварию. Голос в трубке, изображая плач, убедил её в необходимости срочной передачи денег для «решения вопроса». Вскоре к дому подъехал юноша, назвавший условленное слово, и получил от пенсионерки пакет с крупной суммой.

Лишь спустя пару часов, позвонив жене племянника, пожилая женщина узнала, что никакого ДТП не было.

Оперативники уголовного розыска Свердловского района совместно с городским управлением полиции задержали 18-летнего безработного местного жителя, выполнявшего роль курьера.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый задержан. Ведётся следствие.

Полиция призывает граждан к бдительности и просит не доверять слепо телефонным звонкам от «родственников» или «знакомых», особенно если речь идёт о деньгах. В случае сомнений сначала нужно перезвонить близким и убедиться в правдивости информации.

«Поговорите со своими пожилыми родственниками и объясните им, что возможны такие мошенничества! Всегда будьте на связи, общайтесь как можно чаще, чтобы они знали о событиях вашей жизни и не беспокоились за вас. Позаботьтесь о своих близких!» — обратились полицейские к горожанам.

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