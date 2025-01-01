Алёна Бронникова Для детей-инвалидов в школах Пермского края создадут специальные условия Законопроект об обучении детей с ОВЗ и инвалидов прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Заксобрание Пермского края приняло в первом чтении изменения в закон об образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Законопроект был разработан в соответствии с федеральным законодательством.

«Каждый ребёнок, независимо от состояния здоровья и особенностей развития, должен получать качественное образование. Важно создавать условия, при которых особые образовательные потребности будут не препятствием, а основой для индивидуального подхода», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Законопроект предусматривает включение детей-инвалидов в категорию учащихся, которые нуждаются в специальных условиях, ранее в неё входили только дети с ОВЗ. Для этого проводится специальное диагностическое обследование. При необходимости дети с инвалидностью смогут получать образование на специальных условиях с учётом состояния их здоровья и психофизического развития.

Документ был внесён в заксобрание губернатором Прикамья. В первом чтении он был рассмотрен 22 мая, срок подачи поправок ко второму чтению установлен до 26 мая.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 22 мая отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Евгений Зыбин (производственная необходимость), Елена Зырянова (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость) и Сергей Черезов (командировка).

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