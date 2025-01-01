Алина Наумова В Перми зафиксирована высокая концентрация пыльцы берёзы Увеличилась запись к врачам-аллергологам Поделиться Твитнуть

По данным «Яндекс Карт», в Перми отмечается высокая активность пыльцы берёзы. По прогнозу, явление продлится минимум до конца мая.

По информации МегаФона, в Пермском крае вырос интерес к сайтам мониторинга концентрации пыльцы. Пик обращений зафиксирован 23 апреля, когда трафик вырос в 4,4 раза по сравнению со среднемесячным показателем.





Согласно данным медицинской компании «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный приём к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.





Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 году пришлось на аудиторию моложе 18 лет. По словам врача-аллерголога-иммунолога «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия проявляется в детском или подростковом возрасте, но может появиться и у взрослого. Спрос на врача-аллерголога у пациентов 25-34 лет составил 21%, 18-24 лет — 19%, 35-44 лет — 14%, 45-60 лет — 10%, старше 60 лет — 5%.

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