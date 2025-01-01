Около 40% предприятий в Перми «растят» руководителей из числа сотрудников Поделиться Твитнуть

фото: pressfoto

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В Перми, по данным опроса SuperJob, 39% кадровых служб компаний заявили о практике подготовки собственных сотрудников для занятия руководящих должностей.

Данная стратегия более распространена в крупных компаниях: внутреннее обучение руководителей практикуют 49% организаций с численностью персонала от 1 тыс. человек, в то время как среди компаний со штатом до 100 сотрудников этот показатель составляет 31%. Наиболее часто формирование внутреннего резерва управленцев среднего и высшего звена встречается в сферах торговли (54%) и сервиса (50%).

32% компаний формируют кадровый резерв из внешних кандидатов, которых рассматривают на случай открытия вакансии. Этот подход преобладает в небольших организациях (35% среди компаний до 100 сотрудников против 27% в компаниях от 1 тыс. человек). Чаще всего резерв из внешних соискателей создают компании, работающие в сфере IT (47%), а также банки и финансовые организации (45%).

27% организаций не занимаются формированием базы кадрового резерва, предпочитая искать кандидатов на открытом рынке по мере возникновения потребности. Такой подход наиболее распространён в небольших компаниях (до 100 сотрудников), а также в производственном и транспортном секторах.

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