В пермской школе «Синтез» уволили учительницу музыки после избиения ученика Педагог вывела школьника из класса и надавала тумаков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми разгорелся скандал вокруг инцидента в школе «Синтез», которая находится в Кировском районе. В местных соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как учительница вывела ученика из класса, прижала его к стене, после чего ударила его кулаком в висок и пнула.

Как выяснил «Новый компаньон», инцидент произошёл ещё в марте. В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в курсе ситуации, а по поводу неправомерных действий учителя в учреждении было проведено служебное расследование.

«Администрацией школы были осуществлены все действия, предусмотренные механизмом взаимодействия субъектов системы профилактики. Школа своевременно уведомила полицию, КДНиЗП и департамент образования о факте жестокого обращения. Видеоматериалы по запросу переданы в территориальный орган управления внутренних дел», — рассказали в депобре Перми.

По результатам служебного расследования учительницу уволили 11 марта по п. 2 ч. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ (применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.