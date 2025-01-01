Елена Бардукова Первый международный фестиваль индустриального кино «Прометей» пройдёт в Перми Его проведение запланировано на начало 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоится первый в России международный фестиваль индустриального кино «Прометей». Об этом на пресс-конференции рассказал продюсер фестиваля, директор по развитию АО «Свердловская киностудия» Евгений Григорьев.

Как пояснил Евгений Григорьев, на проведение такого фестиваля есть большой запрос от промышленности, потому что «на экране» представлено очень мало реального сектора экономики.

«Мы встретились с Пермской кинокомиссией и поняли, что это возможно. Нужно сделать такую площадку в Перми как одном из самых развитых регионов страны с точки зрения промышленности, где представители реального сектора будут встречаться с кинематографистами», — пояснил продюсер фестиваля.

По информации «Нового компаньона», фестиваль состоится в январе-феврале 2026 года. Программа и основные разделы уже определены. В частности, планируются конкурсная программа современных образцов промышленного кино, ретроспективная программа о классических фильмах на производственную тематику и конкурс корпоративных фильмов. В деловую часть «Прометея» войдут питчинги новых проектов, презентации студий и предприятий России и перспективные планы, а также лаборатории Work In Progress по выращиванию смыслов.

Отметим также, что в ближайшее время будет утверждён регламент, и начнётся приём заявок на участие в «Прометее».

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