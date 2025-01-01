Алёна Бронникова В учебных и лечебных учреждениях Прикамья запретили продавать энергетики Законопроект поддержан краевым парламентом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ввели ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в учебных и лечебных заведениях и учреждениях культуры и спорта. На заседании регионального парламента 22 мая инициатива была поддержана депутатами единогласно.

Документ устанавливает административную ответственность за нарушение новых правил. Так, для должностных лиц размер штрафа может составить от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. Норма может вступить в законную силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее 90 дней со дня его официального опубликования.

Напомним, инициатором законопроекта выступила фракция ЛДПР. В августе 2024 года на федеральном уровне был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Согласно ему, регионы могут устанавливать ограничения на реализацию продукции в зданиях и сооружениях, используемых для перечисленных видов деятельности.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.