В Прикамье осуждена супружеская пара, ограбившая приёмную дочь Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Кунгуре семейная пара предстала перед судом и была признана виновной в преступлении против приёмной дочери. Муж и жена признаны виновными в совершении грабежа по предварительному сговору группой лиц с применением насилия (пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Следствие установило, что потерпевшая до достижения совершеннолетия находилась под опекой обвиняемых. В день своего 18-летия она обналичила средства, поступавшие на её счет в качестве алиментов. Приёмные родители, узнав о наличии у девушки значительной суммы, обманным путём назначили встречу. После визита к ним девушка решила вернуться в общежитие поздно вечером. Супруга предложила мужу украсть деньги, имитировав нападение. Женщина под видом проводов вышла с девушкой из дома, где их, согласно плану, поджидал мужчина. Встретив их на дороге, он оттолкнул жену и приёмную дочь, похитил из кармана её куртки 169 тыс. руб. и скрылся. Впоследствии мужчина передал украденные деньги жене, которая распорядилась ими по своему усмотрению.

Суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на 1 год и 10 месяцев с испытательным сроком 2 года и 8 месяцев. Его супруге, с учётом предыдущего приговора, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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