Более 2 тысяч алиментщиков из Прикамья ограничили в праве водить авто Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Более 2 тыс. жителей Пермского края, уклоняющихся от выплаты алиментов своим детям, столкнулись с ограничением на управление транспортными средствами. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Благодаря этой мере в текущем году удалось взыскать с безответственных родителей более 63,5 млн руб.

Так, к примеру, житель Чернушки, задолжавший своему ребёнку около 200 тыс. руб., не захотел лишиться возможности водить. По решению суда он должен был выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери, однако игнорировал свои обязательства. В ходе исполнительного производства судебные приставы арестовали банковские счета должника, но средств на них оказалось недостаточно для покрытия крупной задолженности. Также было установлено наличие у гражданина водительского удостоверения. В интересах ребёнка судебный пристав принял решение об ограничении должника в праве управления транспортным средством. Вскоре мужчина явился в отделение ведомства с просьбой снять запрет, объясняя, что работает как самозанятый в строительной сфере и права ему необходимы для выполнения заказов, требующих поездок. Пристав разъяснил, что ограничение будет снято только после полного погашения долга. Уже через три дня взыскательница получила всю сумму алиментов.

Лишение должников возможности свободно управлять автомобилем является одной из наиболее эффективных мер, применяемых судебными приставами. По итогам 2024 года благодаря ей удалось взыскать с неплательщиков алиментов около 136 млн руб.

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