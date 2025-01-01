Партнёром пермской «Пармы» стала сеть магазинов «у дома» Планируется реализация совместных рекламных кампаний Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

В Перми подписано соглашение о сотрудничестве между ритейлером «Пятёрочка» и баскетбольным клубом «Парма». Партнёрство между крупнейшей российской сетью магазинов формата «у дома» и БК рассчитано на год и направлено на охват широкой аудитории, объединяющей как потребителей, так и любителей баскетбола, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В рамках договорённостей планируется реализация совместных рекламных кампаний, розыгрыши мерча, билетов на игры и пр.

«Уже скоро болельщики смогут услышать голоса баскетболистов прямо в магазинах «Пятёрочка» — они будут приглашать на домашние матчи и рассказывать о совместных акциях и розыгрышах. Мы хотим сделать игроков клуба частью наших проектов, чтобы вдохновлять поклонников баскетбола и дарить им яркие впечатления», — цитирует пресс-служба клуба Андрея Фомина, директора макрорегиона «Пермь» торговой сети «Пятёрочка».

Участие крупных компаний в поддержке местных клубов и развитии спортивной инфраструктуры поддержала и глава Министерства спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.