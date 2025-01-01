В Пермском крае на «Еврохиме» сотрудница получила травму позвоночника Поделиться Твитнуть

На предприятии «Еврохим» в Березниках (Пермский край) сотрудница, упав с лестницы, получила серьёзную травму позвоночника. В связи с инцидентом Государственная инспекция труда начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В уведомлении, которое работодатель направил в Инспекцию, сообщается, что 19 мая 2025 года в 12:19 работница, занимающая должность аппаратчика химводоочистки, во время работ по переключению задвижек потеряла равновесие и упала со стремянки.

По заключению медиков, у пострадавшей, 1983 г.р., диагностирован закрытый компрессионный перелом позвонка, что квалифицируется как тяжёлое повреждение здоровья.

В настоящее время создаётся комиссия для расследования данного происшествия, проводятся опросы свидетелей, пострадавшей и ответственных лиц предприятия, а также анализируются документы, касающиеся трудовой деятельности сотрудницы. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, прокомментировал ЧП заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по вопросам охраны труда) Павел Бахтагареев.

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